1)длина стороны квадрата 15 см найди его периметр 2)пешеход прошёл 24 км за 6 часов с к??кой средней скоростью он шёл 3)длина стороны прямоугольника 18 см площадь равна 36 см 4)поезд ехал 3 часа со средней скоростью 70 км/ч как...

Математика
1)длина стороны квадрата 15 см найди его периметр 2)пешеход прошёл 24 км за 6 часов с к??кой средней скоростью он шёл 3)длина стороны прямоугольника 18 см площадь равна 36 см 4)поезд ехал 3 часа со средней скоростью 70 км/ч какой путь он проехал за это время 5)с какой скоростью ехал автобус если за 6 часов он проехал 570 км
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 15*4=60 Всегда пожалуйста
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