Угол падения на границу двух прозрачных сред составляет 60 градусов,ф угол преломления 45 градусов.Определите относительный показатель преломления.
Физика
Угол падения на границу двух прозрачных сред составляет 60 градусов,ф угол преломления 45 градусов.Определите относительный показатель преломления.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Относительный показатель преломления рассчитывается по формуле: sina/sinb = sin60/sin45 = (корень из 3)/2 : (корень из 2)/2 = корень из 1.5 =(примерно) 1.2.
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