Песня о соколе Максим Горький. Нужны ли сейчас соколы?

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Песня о соколе Максим Горький. Нужны ли сейчас соколы?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Соколы нужны. Например  соколы работают официально в аэропортах во многих городах. Работают правда за еду и кров, и конечно за человеческую любовь. У них очень важная работа и ответственная. Каждый день соколы стоят на страже безопасности полетов. Правда для того чтобы "выйти на работу" соколов долго учат, и они прилежно оттачивают свое мастерство день за днем. Обученный сокол выпускается на летное поле и контролирует территорию аэропорта от птиц: голубей, ворон, воробьев и других птиц. Это сделано для того, чтобы на взлете самолета мелкие птицы не попали в двигатели самолета и не вызвали пожар или отказ двигателей. Соколы очень ценные сотрудники аэропортов, но об этом мало кто знает. 
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