Фигурному катанию девять судей оценили выступление спортсменов в 4,3 балла,четвер??- в 4,6 балла,ещё двое -в 4,1.Найди средний балл спортсмена

Математика
Фигурному катанию девять судей оценили выступление спортсменов в 4,3 балла,четвер??- в 4,6 балла,ещё двое -в 4,1.Найди средний балл спортсмена
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)  9+4+2=15(ч.)-всего судей 2) (9*4,3+4*4,6+2*4,1) :9=4,35(б.)-средний балл
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