Фигурному катанию девять судей оценили выступление спортсменов в 4,3 балла,четвер??- в 4,6 балла,ещё двое -в 4,1.Найди средний балл спортсмена

Математика

Фигурному катанию девять судей оценили выступление спортсменов в 4,3 балла,четвер??- в 4,6 балла,ещё двое -в 4,1.Найди средний балл спортсмена

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