Найдите квадрат нуля целых восьми десятых

Математика
Найдите квадрат нуля целых восьми десятых
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Квадрат числа 0,8=0,64
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