Скажите пожалуйста,как это сделать?

Гость: Гость:

А) x+2.8; б) 1.2-x (если не сказано, чему равен коэф. x)... Странное задание. Чему равен x? Не может быть, чтобы не указали. А вообще, просто смотри, чтобы внутри модуля всегда оказывалось положительное число. Если оно не получается, то просто меняй переменные местами