Скажите пожалуйста,как это сделать?
Математика
Скажите пожалуйста,как это сделать?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) x+2.8; б) 1.2-x (если не сказано, чему равен коэф. x)... Странное задание. Чему равен x? Не может быть, чтобы не указали. А вообще, просто смотри, чтобы внутри модуля всегда оказывалось положительное число. Если оно не получается, то просто меняй переменные местами
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