Х саны мынадай:оған 2- ні қосқан,оны 3-ке көбейткенмен тең.Ал 6-ға көбейту ең?оған қандай санды қосқанмен тең
Математика
Х саны мынадай:оған 2- ні қосқан,оны 3-ке көбейткенмен тең.Ал 6-ға көбейту ең?оған қандай санды қосқанмен тең
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х саны мынадай:оған 2- ні қосқан,оны 3-ке көбейткенмен тең.Ал 6-ға көбейту ең?оған қандай санды қосқанмен тең
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