Кем в предании "Воцарение Ивана Грозного" был поначалу великий русский правитель? 1-Баринов 2-конюхом 3-крепостным крестьянином 4-купцом

Литература
Кем в предании "Воцарение Ивана Грозного" был поначалу великий русский правитель? 1-Баринов 2-конюхом 3-крепостным крестьянином 4-купцом
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-Баринов.Это уж точно
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