Написать программу Паскаль. Дано двухзначное число. Если цифры числа совпадают то вывести на экран true иначе false.
Информатика
Написать программу Паскаль. Дано двухзначное число. Если цифры числа совпадают то вывести на экран true иначе false.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Var n:integer; begin write('n = '); readln(n); writeln(n div 10 = n mod 10); end. Пример 1: n = 25 False Пример 2: n = 44 True
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