Спишите вставляя определения которые вы выбрали . В сентябре (в)лесу рядом весна и осень . (Янтарный ,желтый)лис... и (зелёная изумрудная) травинка. ( тёплое горячее)солнце и (студёная холодная)(белая светлая) радуга. И грустно...
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Спишите вставляя определения которые вы выбрали . В сентябре (в)лесу рядом весна и осень . (Янтарный ,желтый)лис... и (зелёная изумрудная) травинка. ( тёплое горячее)солнце и (студёная холодная)(белая светлая) радуга. И грустно и радостно.
Ответ(ы) на вопрос:
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В сентябре в лесу рядом весна и осень .Желтый лист и зелёная травинка.Горячее солнце и холодная светлая радуга. И грустно и радостно.
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