Корабль отошел от пристани. Корабль ведет опытный капитан. Завод выпустил новые машины. Машины убирают хлеб. На небе показалось грозовое облако. Ветер угнал облако на юг. Наступила весна. Мы ждали прилета скворцов. Подчеркнит...

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Корабль отошел от пристани. Корабль ведет опытный капитан. Завод выпустил новые машины. Машины убирают хлеб. На небе показалось грозовое облако. Ветер угнал облако на юг. Наступила весна. Мы ждали прилета скворцов. Подчеркните дополнения.

Автор: Гость