Решите номер 385 !!!!!!

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Решите номер 385 !!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Летают,строжат,смешат,морозят,зимуют,рыбачат,гудят,звонят,беседуют,удивляют,начинают,свистят,дружат,рассказвывают... Это легкотня
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