Решите уравнение: 1)(13, 4-у)*4, 3-20, 05=78, 05+6,7у

Математика
Решите уравнение: 1)(13, 4-у)*4, 3-20, 05=78, 05+6,7у
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(13,4-у)*4,3-20,05=78,05+6,7у 57,62-4,3у-20,05=78,05+6,7у - 4,3у-6,7у=78,05-57,62+20,05 - 11у=40,48 у= - 40,48 :11 у= - 3,68
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