3 предложения с относительными местоимениями!! ПЛИЗ, помогите пожалуйста!!!
Русский язык
3 предложения с относительными местоимениями!! ПЛИЗ, помогите пожалуйста!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Боюсь, что у тех, кто не знает нашей планеты, сложится о ней неверное представление.(Антуан де Сент-Экзюпери) 2) Воздаяние, которое следовало за каждой удачной местью, бывало настолько потрясающе и грозно, что мальчики всегда отступали с поля битвы с большим уроном. Наконец они сговорились между собой и придумали одну штуку, которая сулила блестящий успех. (М. Твен) 3) Рано утром Буратино пересчитал деньги, – золотых монет было столько, сколькопальцев на руке, – пять. (А.Н. Толстой)
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