Объясните,в чём сходство и различие слов каждой группы: 1) Какой,такой 2) Каков,та??ов 3) Сколько,несколько Побыстрее,завтра в школу))
Математика
Объясните,в чём сходство и различие слов каждой группы: 1) Какой,такой 2) Каков,та??ов 3) Сколько,несколько Побыстрее,завтра в школу))
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1)2)3) отвечают на один и тот же вопрос,одинаковое окончание.
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