Осуществить цепочку превращений. ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ! ПОЖАЛУЙСТА
Химия
Осуществить цепочку превращений. ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ! ПОЖАЛУЙСТА
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ZnCl2 → Zn(OH)2 → ZnCl2 Na2 [Zn(OH) 4]
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