Напиши письмо своему сверстнику живущему далеко от тебя Расскажи ему о своей малой Родине Если захочешь подбери Фотографии твоих любимых родных мест

Гость: Гость:

Привет Эмили я по тебе очень соскучилась.Помнишь когда я уехала ты сказала чтоб я тебе рассказала о своей Родине. Так вот я наконец здесь. Знаешь здесь все изменилось. Но все же мои любимые места сохранились. У нас здесь есть очень красивый и большой парк"САМНЕР". он очень красивый и очень зеленый.И наш торговый центр "МЕГА ЦЕНТР". мне здесь очень нравится