Объем прямоугольного параллелепипеда 302,04 см в кубе а площадь его основания 72 сантиметров в кубе Найдите его высоту

Математика
Объем прямоугольного параллелепипеда 302,04 см в кубе а площадь его основания 72 сантиметров в кубе Найдите его высоту
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Очень просто: надо объем поделить на площадь основания. 302.04/72=4.195 см - высота. Только площадь в кв. см измеряется, а не в кубических.
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