5x+1,6\2x-0,8=3,9\2,6
Математика
5x+1,6\2x-0,8=3,9\2,6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3,9(2x-0,8)=2,6(5x+1,6) 7,8x-3,12=13x+4,16 13x-7,8x=-3,12-4,16 5,2x=-7,28 x=-7,28:5,2 x=-1,4
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