В прямоугольном треугольнике катет равен 15см а его проекция на гипотенуза 9см
Геометрия
В прямоугольном треугольнике катет равен 15см а его проекция на гипотенуза 9см
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Гость:
9(2)=15(2)+x(3). И считай
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