Помогите пожалуйста решить задачу. Срочно! На какой глубине давление на человек??, погруженного в пресную воду равно 40 кПа? ( Атмосферное давление не учитывать)
Физика
Помогите пожалуйста решить задачу. Срочно! На какой глубине давление на человек??, погруженного в пресную воду равно 40 кПа? ( Атмосферное давление не учитывать)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P= ghp h= P/ ( gp) h= 40 000Па / (10Н/кг 1000 кг/м^3)=4 м
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