Помогите пожалуйста решить задачу. Срочно! На какой глубине давление на человек??, погруженного в пресную воду равно 40 кПа? ( Атмосферное давление не учитывать)

Физика

Помогите пожалуйста решить задачу. Срочно! На какой глубине давление на человек??, погруженного в пресную воду равно 40 кПа? ( Атмосферное давление не учитывать)

Автор: Гость