Помогите перевести этот текст , пожалуйста , просто срочно надо

Гость: Гость:

Паул, ты имеешь очень хороший дом. Что это на стене? Это похоже на стрый документ. Это копия американской декларации о независимости. В 1776 году 4 июля 13 американских калоний англии объявили о их независимости.Они не хотят быть частью британской империи больше.Cейчас 4 июля считается днём независимости,днём рождения США. О да я знаю. Это важный национальный праздник. Моя семья и я всегда отмечаем этот день. Это праздник для всех. Мы часто устраиваем пикник или барбекю. По утрам часто проходят парады, и вечером феерверк в парках и в городских площадях. Вы можете увидеть цвета Амереканского флага везде. Это один из моих любимых праздников. Мне нравится праздник в мае в России. 9 мая день победы. 9 мая 1945 г закончилась 2 мировая война. Мы имеем парад и солют в этот день. Наши старны были в альянсе в этой войне. Мы дрались вместе против Нациской Германии. Мой прадедушка был там. Может он встречал твоего прадедушку там? Он любил показывать его фотографии о том как Американцы И Русские жали руки друг другу и обнямались. Вот один из них