От куска шелка отрезали 6 целых 2/5 м , потом еще 3 целых 3/10 м после чего осталось 1 целая 1/2 м Сколько всего метров шелка было в куске

Математика

От куска шелка отрезали 6 целых 2/5 м , потом еще 3 целых 3/10 м после чего осталось 1 целая 1/2 м Сколько всего метров шелка было в куске

Автор: Гость