От куска шелка отрезали 6 целых 2/5 м , потом еще 3 целых 3/10 м после чего осталось 1 целая 1/2 м Сколько всего метров шелка было в куске
Математика
От куска шелка отрезали 6 целых 2/5 м , потом еще 3 целых 3/10 м после чего осталось 1 целая 1/2 м Сколько всего метров шелка было в куске
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)6 2/5+3 3/10=9 7/10(м)-отрезали 1 1/2=1 5/10 2)9 7/10+1 5/10=10 12/10=11 1/5(м)-всего
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