Помогите пожалуйста перевести номер 2 заранее огромное спасибо. :-)

Гость: Гость:

1. -Давай я помогу тебе донести твои сумки\ чемоданы? - Ох, буду очень благодарна. 2.- Что Питер собирается делать после того, как окончит университет? - Он хочет получить дополнительное образование в сфере менеджмента. 3.- Алан предлагает пойти на скалолазание в воскресенье. Хочешь пойти? - С удовольствием. 4.- Для тебя вопросы теста были сложными? - Нет, они были легкими. 5.- Ты хочешь посетить Лондон этим летом? - Нет, я вместо этого полечу в Париж. 6.- Тебе лучше не ездить на велике без шлема. - Конечно, я не буду! 7.- Он сознался, что взял деньги? - Конечно нет!