Почему монголо-татары смогли захватить русь которая находилась на более высоком ??ровне развитие

Гость: Гость:

основная и главная причина раздробленность и междоусобица русских княжеств и князей, как их было не завоевать если они друг с другом врагами были и частенько татаро-монгольскую конницу нанимали вместе идти бить соседнего князя... и платили за это монголам, вот вам и дань, да и с побежденного княжества дань брать для победившего князя ездили с теми же татарами... вот вам и еще раз дань....и так по свей Руси....Сила Руси - в единстве, в единстве воли, в единовластии... Русский народ не может и не должен быть без сильного властителя, историей многократно доказано.