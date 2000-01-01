Номер 491 решите плиз..
Математика
Номер 491 решите плиз..
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
80×25=2000 2000:2=1000 1000:40=25 ответ:25
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