1. В какой структуре растительной клетки находится клеточный сок? 2.наличием чего зернистая эндоплазматическая сетка отличается от незернистой? 3. продолжительность какого периода составляет до 90 % времени всего клеточного ц...
Биология
1. В какой структуре растительной клетки находится клеточный сок? 2.наличием чего зернистая эндоплазматическая сетка отличается от незернистой? 3. продолжительность какого периода составляет до 90 % времени всего клеточного цикла 4.Квант света попадает на мембрану тилакоида. Укажите процесс, с которого начинается фотосинтез
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 Вакуоль 2 На зернистой эпс есть рибосомы 3 Интерфазы 4 Поглощение квантов света хлорофилом (фотофизическая стадия)
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