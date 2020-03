Поставьте глаголы в правильную форму: 1.Russia soon (to become) a key player in the world stage? 2.Russia (to have) political weight in the past. 3.Russia economy (to depend) on oil prices 4.Russia (to take) steps to protec...

Английский язык

Поставьте глаголы в правильную форму: 1.Russia soon (to become) a key player in the world stage? 2.Russia (to have) political weight in the past. 3.Russia economy (to depend) on oil prices 4.Russia (to take) steps to protect itself against terrorist action.

