Афинские мальчики а) Ходили в школу с 7 лет б) посещали палестру с 12 лет в) занимались в гимнасиях с 14 Укажите НЕВЕРНЫЙ ответ

История
Афинские мальчики а) Ходили в школу с 7 лет б) посещали палестру с 12 лет в) занимались в гимнасиях с 14 Укажите НЕВЕРНЫЙ ответ
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Неверный ответ - в. (в гимнасии поступали после палестры афинские юноши в возрасте 16 - 18 лет) . 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
В реакции с сульфатом меди (II) вступило 200 г 20% раствора гидроксида натрия. Найти ко??-во вещества образовавшейся соли.
Ответить
Литература
Обь. Определи, какой это текст. Художественный, Научно-популярный, Учебный, Справо??ный.
Ответить
Английский язык
Пожалуйста нужно срочнооооо!!!!!!!! номер 3,4
Ответить
Английский язык
Ребят помогите пожалуйста перевести это текст на русский язык
Ответить
Физика
Електроплитка,потужність якої дорівнює 800 Вт,працювала 5 год.Скільки спожито при цьому енергії?Срочно треба,поможіть,благаю))))))))
Ответить