Афинские мальчики а) Ходили в школу с 7 лет б) посещали палестру с 12 лет в) занимались в гимнасиях с 14 Укажите НЕВЕРНЫЙ ответ
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Афинские мальчики а) Ходили в школу с 7 лет б) посещали палестру с 12 лет в) занимались в гимнасиях с 14 Укажите НЕВЕРНЫЙ ответ
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Неверный ответ - в. (в гимнасии поступали после палестры афинские юноши в возрасте 16 - 18 лет) .
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Литература
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