Афинские мальчики а) Ходили в школу с 7 лет б) посещали палестру с 12 лет в) занимались в гимнасиях с 14 Укажите НЕВЕРНЫЙ ответ

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Афинские мальчики а) Ходили в школу с 7 лет б) посещали палестру с 12 лет в) занимались в гимнасиях с 14 Укажите НЕВЕРНЫЙ ответ

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