Електроплитка,потужність якої дорівнює 800 Вт,працювала 5 год.Скільки спожито при цьому енергії?Срочно треба,поможіть,благаю))))))))
Физика
Електроплитка,потужність якої дорівнює 800 Вт,працювала 5 год.Скільки спожито при цьому енергії?Срочно треба,поможіть,благаю))))))))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
800*5=4000 Вт или 4 кВт
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