Пятый член геометрической прогресси равен 12, а седьмой 27. Найдите шестой член этой прогресси.

Алгебра
Пятый член геометрической прогресси равен 12, а седьмой 27. Найдите шестой член этой прогресси.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
B₅=12   b₇=27   b₆-? b₅=b₁*q⁴=12   Разделим второе уравнение на первое: b⁷=b₁*q⁶=27    q²=27/12=9/4   q₁=3/2   q₂=-3/2 b₆₍₁₎=b₅*q⁵=12*(3/2)=36/2=18. b₆₍₂₂=b₅*q⁵=12*(-3/2)=-36/2=-18 Ответ: b₆₍₁₎=18   b₆₍₂₎=-18.
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