Пятый член геометрической прогресси равен 12, а седьмой 27. Найдите шестой член этой прогресси.
Алгебра
Пятый член геометрической прогресси равен 12, а седьмой 27. Найдите шестой член этой прогресси.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
B₅=12 b₇=27 b₆-? b₅=b₁*q⁴=12 Разделим второе уравнение на первое: b⁷=b₁*q⁶=27 q²=27/12=9/4 q₁=3/2 q₂=-3/2 b₆₍₁₎=b₅*q⁵=12*(3/2)=36/2=18. b₆₍₂₂=b₅*q⁵=12*(-3/2)=-36/2=-18 Ответ: b₆₍₁₎=18 b₆₍₂₎=-18.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Химия
Какой объем газа образуется при взаимодействии раствора серной кислоты массой 300 г с массовой долей кислоты 0,294 с карбонатом натрия?
Русский язык
Русский язык
"Свободный человек это тот, кто живет для себя, а не для других." Согласны ли вы с эт??м? Аргументируйте.