Спростіть вираз -2.4а • (2b+c)=

Математика
Спростіть вираз -2.4а • (2b+c)=
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Гость:
=-4,8ab-2,4ac ============
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