Спростіть вираз -2.4а • (2b+c)=
Математика
Спростіть вираз -2.4а • (2b+c)=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
=-4,8ab-2,4ac ============
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Какой объем газа образуется при взаимодействии раствора серной кислоты массой 300 г с массовой долей кислоты 0,294 с карбонатом натрия?
Русский язык
Русский язык
"Свободный человек это тот, кто живет для себя, а не для других." Согласны ли вы с эт??м? Аргументируйте.
Английский язык
Составить монолог по английскому языку тема: "School life". Главное 1.Информация о моей школе 2.Интересные предметы. 3.Какие одноклассники. ...