Составьте приведенное квадратное уравнение, сумма корней которого равна числу 6, ?? произведение- числу 4

Алгебра
Составьте приведенное квадратное уравнение, сумма корней которого равна числу 6, ?? произведение- числу 4
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X^2-6x+4=0 По теореме Виета: Х1*х2=4 Х1+х2=-(-6)=6
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