Составьте приведенное квадратное уравнение, сумма корней которого равна числу 6, ?? произведение- числу 4
Алгебра
Составьте приведенное квадратное уравнение, сумма корней которого равна числу 6, ?? произведение- числу 4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X^2-6x+4=0 По теореме Виета: Х1*х2=4 Х1+х2=-(-6)=6
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Поезд должен был пройти 840 км в определенное время.На половине пути он был задержа?? на 30 мин из-за технической неисправности.Чтобы прибыть вовре...
Другие предметы
Задание «назови „веселые“, „зубастые“, „вкусные“ буквы. Прочитай. Дай названия остаоьным буквам. Какие из них можно назвать фантастическими, любимы...
Русский язык