Упростить выражение 0,57y+42.39+49.43y+6.02y+8.61y
Математика
Упростить выражение 0,57y+42.39+49.43y+6.02y+8.61y
Ответ(ы) на вопрос:
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0,57y+42.39+49.43y+6.02y+8.61y=64,63у+42,39
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