Помогите пожалуйста 1. Почему школьники не получают пособие по безработице? 2. В чём заключаются причины безработицы? 3. Как государство борется с безработицей? Всегда ли надо бороться с ней? Почему?

Гость: Гость:

1. Школьники не получают пособие по безработице, потому что школьники должны учиться, причем хорошо учиться, чтобы в дальнейшем получить хорошую профессию и работать, т.е. не быть безработным. 2.Причины безработицы - это не возможность найти работу по своей специальности, увольнение с работы или добровольный уход с работы. 3. Государство должно бороться с безработицей. Открывать новые рабочие места. Так как чем выше уровень безработицы, тем соответственно выше уровень преступности в стране.