Спишите,вставляя пропущенные буквы и знаки препинания. Графически обозначьте определяемый слова и распространеные определения

Русский язык
Спишите,вставляя пропущенные буквы и знаки препинания. Графически обозначьте определяемый слова и распространеные определения
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