если длина одной стороны 3см, а периметр 14см . как построить прямоугольник?
Алгебра
если длина одной стороны 3см, а периметр 14см . как построить прямоугольник?
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Гость:
Узнать сколько см каждая сторона,это вывести из формулы периметра
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