Площадь плота, изготовленного из сосновых брусьев квадратного сечения, равна 4 м^2, толщина 30 см. Какую максимальную массу груза может удержать плот?Плотность сосны 500 кг/м^3, а вода 1000 кг/м^3.
Физика
Площадь плота, изготовленного из сосновых брусьев квадратного сечения, равна 4 м^2, толщина 30 см. Какую максимальную массу груза может удержать плот?Плотность сосны 500 кг/м^3, а вода 1000 кг/м^3.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=4 h=0.3 p=500 p=1000 ............... F(Подъемная)=F(Выт)-F(Тяж) F(Выт)=S*g*p(воды)*h=0.3*4*10*1000=12000 F(Тяж)=S*g*p(плота)*h=0.3*4*10*500=6000 F(Подъемная)=12000-6000=6000=m*g=600кг*10 - ответ (600 кг)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Українська мова
Математика
Из двух поселков выехали одновременно навстречу друг другу два всадника первый е??ал со скоростью 200 метров в минуту А второй проезжал в минуту на...