Площадь плота, изготовленного из сосновых брусьев квадратного сечения, равна 4 м^2, толщина 30 см. Какую максимальную массу груза может удержать плот?Плотность сосны 500 кг/м^3, а вода 1000 кг/м^3.

Физика
Площадь плота, изготовленного из сосновых брусьев квадратного сечения, равна 4 м^2, толщина 30 см. Какую максимальную массу груза может удержать плот?Плотность сосны 500 кг/м^3, а вода 1000 кг/м^3.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=4 h=0.3 p=500 p=1000 ............... F(Подъемная)=F(Выт)-F(Тяж) F(Выт)=S*g*p(воды)*h=0.3*4*10*1000=12000 F(Тяж)=S*g*p(плота)*h=0.3*4*10*500=6000 F(Подъемная)=12000-6000=6000=m*g=600кг*10 - ответ (600 кг)
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