Площадь плота, изготовленного из сосновых брусьев квадратного сечения, равна 4 м^2, толщина 30 см. Какую максимальную массу груза может удержать плот?Плотность сосны 500 кг/м^3, а вода 1000 кг/м^3.

Физика

Площадь плота, изготовленного из сосновых брусьев квадратного сечения, равна 4 м^2, толщина 30 см. Какую максимальную массу груза может удержать плот?Плотность сосны 500 кг/м^3, а вода 1000 кг/м^3.

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