Найди длину окружности, диаметр которой равен 16дм
Геометрия
Найди длину окружности, диаметр которой равен 16дм
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3,14×16=50.24 ответ: длина 50.24
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