Даю много балов яку масу кальцій хлориду гексагідрату та яку масу води потрібно в??яти для приготування 400 г розчину з масовою часткою кальцій хлориду 15 %

Химия

Даю много балов яку масу кальцій хлориду гексагідрату та яку масу води потрібно в??яти для приготування 400 г розчину з масовою часткою кальцій хлориду 15 %

Автор: Гость