Даю много балов яку масу кальцій хлориду гексагідрату та яку масу води потрібно в??яти для приготування 400 г розчину з масовою часткою кальцій хлориду 15 %

Химия
Даю много балов яку масу кальцій хлориду гексагідрату та яку масу води потрібно в??яти для приготування 400 г розчину з масовою часткою кальцій хлориду 15 %
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M(CaCl2)=400*0,15=60 г m(CaCl2*7H2O)= M(CaCl2)=111 г\моль M(CaCl2*6H2O)=219 г\моль m(CaCl2*6H2O)= г m(H2O)=400-118,38=281,62 г
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