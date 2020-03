\Дана квадратная матрица NxN. Повернуть ее на M градусов и вывести результат на экра??. а) на 90 градусов влево б) на 90 вправо в) на 180 градусов Написать для Паскаль АВС

Гость: Гость:

//PascalABC.NET (версия 3.1, сборка 1196 от 09.03.2016) function Transpose(a: array[,] of integer): array[,] of integer; //Поворот на 90гр по часовой стрелке begin var m := Length(a, 0); var n := Length(a, 1); Result := new integer[n, m]; for var i := 0 to n-1 do begin for var j := 0 to m-1 do Result[i, j] := a[m-1-j, i]; end; end; begin var n := ReadInteger('Введите n:'); //Заполнение матрицы NxN сл. числами и вывод на экран var a :=MatrixRandom(n, n); for var i:=0 to n-1 do begin for var j:=0 to n-1 do Print(a[i,j]); println; end; println; Println('поворот влево на 90 гр'); var b := Transpose(a); b:=Transpose(b); b:=Transpose(b); for var i:=0 to n-1 do begin for var j:=0 to n-1 do Print(b[i,j]); println; end; println; Println('поворот вправо на 90гр'); b := Transpose(a); for var i:=0 to n-1 do begin for var j:=0 to n-1 do Print(b[i,j]); println; end; println; Println('поворот на 180 гр'); b := Transpose(a); b := Transpose(b); for var i:=0 to n-1 do begin for var j:=0 to n-1 do Print(b[i,j]); println; end; end.