Помагите пожайлуста плиииззззз

Литература
Помагите пожайлуста плиииззззз
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Автор: Гость
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Гость:
Норка - Астафьев "Стрижонок Скрип" рога - Чарушин "Кабан" хвост - Пришвин "Выскочка" миска - Куприн "Барбос и Жулька"
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