Назовите наиболее значимых правителей различных русских княжеств
История
Назовите наиболее значимых правителей различных русских княжеств
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1. Рюрик Варяжский.2. Владимир Святославич Красное Солнышко.3. Ярослав Владимирович Мудрый 4. Владимир Всеволодович Мономах. 5. Всеволод III Юрьевич Большое Гнездо 6. Александр Ярославич Невский 7. Иван Данилович Калита. 8. Дмитрий Иванович Донской
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