Из двух поселков выехали одновременно навстречу друг другу два всадника.Первый е??ал со скоростью 200м/мин,а второй проезжал в минуту на 20 м меньше.Всадники встретились через 50мин. Найди расстояние между поселками. Помогите п...

Математика

Из двух поселков выехали одновременно навстречу друг другу два всадника.Первый е??ал со скоростью 200м/мин,а второй проезжал в минуту на 20 м меньше.Всадники встретились через 50мин. Найди расстояние между поселками. Помогите пожалуйста решить задачу.

Автор: Гость