Из двух поселков выехали одновременно навстречу друг другу два всадника.Первый е??ал со скоростью 200м/мин,а второй проезжал в минуту на 20 м меньше.Всадники встретились через 50мин. Найди расстояние между поселками. Помогите п...

Математика
Из двух поселков выехали одновременно навстречу друг другу два всадника.Первый е??ал со скоростью 200м/мин,а второй проезжал в минуту на 20 м меньше.Всадники встретились через 50мин. Найди расстояние между поселками. Помогите пожалуйста решить задачу.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Докажите что значение выражения не зависит от значения переменной z: 1) (z+1)(z-1) (z в квадрате +1)(z в четвертой +1)-z в восьмой -5; 2) ( z в...
Ответить
Математика
Решите уравнения 4/9*x =8/45
Ответить
Русский язык
В каком варианте ответа прилагательное с НЕ пишется раздельно? Выберите правильный ответ: отнюдь (не)интересный фильм (не)вежественный отве...
Ответить
Русский язык
Молот копра для забивания свай имеет массу 600 кг. Он поднимается на высоту 12 м.Визн??читы кинетическую энергию молота в момент удара в курю после...
Ответить
Физика
ПОМОГИТЕ ПРОШУ ВАС ВСЕХ! 1) найти жесткость пружины если под действием силы 150 H она удлиняется на 20 см 2) какая сила трения действует на тело ма...
Ответить