Екзамен із(мова ) сісти поруч (наречена) розкрити дужки та поставити у потрібному відминку
Українська мова
Екзамен із(мова ) сісти поруч (наречена) розкрити дужки та поставити у потрібному відминку
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Екзамен із мови. 2) Сісти поруч з нареченою.
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