Екзамен із(мова ) сісти поруч (наречена) розкрити дужки та поставити у потрібному відминку

Українська мова
Екзамен із(мова ) сісти поруч (наречена) розкрити дужки та поставити у потрібному відминку
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Екзамен із мови.  2) Сісти поруч з нареченою. 
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