Срочно надо!!!!!!!!! 1. прямая касается окружности в точке К.Точка О-центр окружности.Хорда КМ образует с касательной угол, равный 84 градуса. найдите величину угла ОМК.ответ дайте в градусах. 2.Сторона АС треугольника АВС п...

Математика

Срочно надо!!!!!!!!! 1. прямая касается окружности в точке К.Точка О-центр окружности.Хорда КМ образует с касательной угол, равный 84 градуса. найдите величину угла ОМК.ответ дайте в градусах. 2.Сторона АС треугольника АВС проходит через центр описанной около него окружности.Найдите угол С,если угол А=75 градусов.Ответ дайте в градусах. 3. На окружности по разные стороны от диаметра АВ взяты точки М и N.Известно, что угол NBA=73 градуса.Найдите угол NMB.Ответ дайте в градусах. 4. Точка О-центр окружности,на которой лежат точки А,В и С. Известно, что угол АВС=56 и угол ОАВ=15 градусов.Найдите угол ВСО. Ответ дайте в градусах. 8. В окружности с центром в точке О проведены диаметнры АD и BC, угол ОАВ=25 градусов.Найдите величину угла OCD.

Автор: Гость