Срочно надо!!!!!!!!! 1. прямая касается окружности в точке К.Точка О-центр окружности.Хорда КМ образует с касательной угол, равный 84 градуса. найдите величину угла ОМК.ответ дайте в градусах. 2.Сторона АС треугольника АВС п...
Математика
Срочно надо!!!!!!!!! 1. прямая касается окружности в точке К.Точка О-центр окружности.Хорда КМ образует с касательной угол, равный 84 градуса. найдите величину угла ОМК.ответ дайте в градусах. 2.Сторона АС треугольника АВС проходит через центр описанной около него окружности.Найдите угол С,если угол А=75 градусов.Ответ дайте в градусах. 3. На окружности по разные стороны от диаметра АВ взяты точки М и N.Известно, что угол NBA=73 градуса.Найдите угол NMB.Ответ дайте в градусах. 4. Точка О-центр окружности,на которой лежат точки А,В и С. Известно, что угол АВС=56 и угол ОАВ=15 градусов.Найдите угол ВСО. Ответ дайте в градусах. 8. В окружности с центром в точке О проведены диаметнры АD и BC, угол ОАВ=25 градусов.Найдите величину угла OCD.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.угол ОМК=ОКМ, т.к треугольник ОМК-равнобедренный(ОК=ОМ=радиус) ОК перпендикулярен касательной по определению, значит угол между ними 90 град. тогда угол ОКМ=90-84=6град следовательно, угол ОМК=ОКМ=6град. 2.рассмотрим дополнительный треугольник ОАВ, где О-центр окр. Треугольник ОАВравностороннийи тогда угол ОВА=САВ=75 град по условию Сумма углов треугольника должна быть равна 180 град, следовательно, угол АОВ=180-75-75=30град. АОВ+ВОС=180град, из них АОВ=30, следовательно, ВОС=180-30=150град. Треугольник СОВ тоже равнобедренный и его углы ОСВ=ОВС отсюда каждый из них=(180-150)/2=15град т.е угол С=15град 4.уголОАВ=15, но ОВА=ОАВ(треугольник равнобедренный, значит, углы равны) ОВА=15град. СВО=56-15=41град ВСО=СВО=41град 8.равнобедренные треугольники СОД и АОД центрально симметричны поэтому ОСД=ОДС=ОАВ=ОВА=25 град
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