Какой буквой обозначаются примеси в химии?
Химия
Какой буквой обозначаются примеси в химии?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По-моему, омега с индексом примесей
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