Прочитайте текст и выполните задания. Очень надеюсь на вашу помощь!!

Русский язык
Прочитайте текст и выполните задания. Очень надеюсь на вашу помощь!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лежит,бревно,посидеть,бревне,остановлился,в стороне,перелетела,двоих,взмахнула,распластала,к бревну,тепло,помахала,веселей,согласился,говорить,глядел,летали,глядели,своими,глазами,сидели.
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