Ребята, подскажите, что значит выражение: "слова родственные только с точки зрения этимологии?"

Русский язык
Ребята, подскажите, что значит выражение: "слова родственные только с точки зрения этимологии?"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слова могут быть родственными только по своему происхождению,это и есть с точки зрения этимологии. Приведу пример: слова синий и сиять сейчас не родственные,верно ? А с точки зрения этимологии (происхождения) они родственные. Название синий (цвет) произошло от сиять....и могло быть раньше проверочным словом для глагола сиять. "Синий" и означало раньше сияющий,сверкающий..видимо это было связано с сиянием неба под лучами солнца. Ещё пример : Греция и гречка(гречневая каша) -родственные по этимологии слова,так как гречка на Руси появилась благодаря греческим монахам,употреблявшим её в пищу,отсюда и название. Ну,и ещё,хотя таких примеров множество : корабль,корыто и короб этимологически (по происхождению ) родственные слова,произошли все от слова КОРА. Сейчас они родственными не считаются,да и корни у них уже разные.
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