Поезд должен был пройти 840 км в определенное время.На половине пути он был задержа?? на 30 мин из-за технической неисправности.Чтобы прибыть вовремя,ему пришлось увеличить скорость на 2км/ч.Сколько времени поезд находился в пути?

Математика
Поезд должен был пройти 840 км в определенное время.На половине пути он был задержа?? на 30 мин из-за технической неисправности.Чтобы прибыть вовремя,ему пришлось увеличить скорость на 2км/ч.Сколько времени поезд находился в пути?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х км/ч-скорость поезда на 1-ом участке пути, тогда (х+2) км/ч- его скорость после задержки. УРАВНЕНИЕ: 420:x-420:(x+2)=1,2 420*2*(x+2)-420*2x-x(x+2)=0 x²+2x-1680=0 x1=40;x2=-42-не подходит   так как поезд прибыл вовремя,то время его движения можно найти так,как это было по расписанию: 840:40=21(ч). Ответ: 21 ч.

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